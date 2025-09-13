Protestna okupljanja i skupovi protiv blokada širom Srbije, Vučić na Banjici: Ljudi samo hoće da žive normalno

U Srbiji se u velikom broju mesta održavaju skupovi protiv blokada koje organizuju pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

Istovremeno održavaju se i okupljanja studenata i građana u gradovima širom Srbije. Protesti su u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi... Skup pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u Nišu završen je "bakljadom", a skup protivnika vlasti traje i dalje. Demonstranti koji podržavaju studentske zahteve, u jednom trenutku su bili ispred prostorija SNS u Nišu koje su gađali jajima, javio je reporter agencije Beta. Oba skupa su prošla bez