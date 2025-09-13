Skupovi protiv blokada u 140 mesta u Srbiji: Vučić bio na Banjici, građani nosili balone i zastave, veliko okupljanje u Kruševcu (foto)

Blic pre 31 minuta
Skupovi protiv blokada u 140 mesta u Srbiji: Vučić bio na Banjici, građani nosili balone i zastave, veliko okupljanje u…

Skupovi "Građani protiv blokada" održali su se danas sa početkom od 18.30 sati u 140 mesta u Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras na Banjici mirnoj šetnji građana koji se protive blokadama.

Okupljanja su se održala u Petrovaradinu u Novom Sadu, Subotici, Bačkoj Topoli, Somboru, Kuli, Odžacima, Bačkoj Palanci... Takođe, građani protiv blokada sastali su se i u Bečeju, Temerinu, Vrbasu, Kikindi, Senti, Zrenjaninu, Vršcu, Pančevu, Beloj Crkvi, Opovu, Sremskoj Mitrovici... Građani su počeli da se okupljaju na Banjici nešto pre 18 časova, a kako su rekli, žele da poruče da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje, dok oni samo žele normalan život, da se
