Nepal se sprema za izbore: Posle nereda raspušten parlament, imenovana privremena premijerka, a sada je poznat tačan datum glasanja

Nepalski predsednik Ramčandra Paudel raspustio je parlament i pozvao na nove izbore 5. marta, saopštila je njegova kancelarija.

Ova objava je usledila samo nekoliko sati nakon što je Paudel imenovao bivšu predsednicu Vrhovnog suda Sušilu Karki za privremenu premijerku, prvu ženu na čelu vlade u istoriji zemlje, prenosi Rojters. "Predsednik je raspustio Predstavnički dom i odredio 5. mart 2026. godine, četvrtak, za izbore", navodi se u saopštenju iz predsedničkog kabineta. Karki je imenovana nakon dva dana intenzivnih pregovora između Paudela, načelnika vojske Ašoka Radža Sigdela i vođa