Nepal se sprema za izbore: Posle nereda raspušten parlament, imenovana privremena premijerka, a sada je poznat tačan datum glasanja

Blic pre 40 minuta
Nepal se sprema za izbore: Posle nereda raspušten parlament, imenovana privremena premijerka, a sada je poznat tačan datum…

Nepalski predsednik Ramčandra Paudel raspustio je parlament i pozvao na nove izbore 5. marta, saopštila je njegova kancelarija.

Ova objava je usledila samo nekoliko sati nakon što je Paudel imenovao bivšu predsednicu Vrhovnog suda Sušilu Karki za privremenu premijerku, prvu ženu na čelu vlade u istoriji zemlje, prenosi Rojters. "Predsednik je raspustio Predstavnički dom i odredio 5. mart 2026. godine, četvrtak, za izbore", navodi se u saopštenju iz predsedničkog kabineta. Karki je imenovana nakon dva dana intenzivnih pregovora između Paudela, načelnika vojske Ašoka Radža Sigdela i vođa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nakon 51 mrtvog i više od 1300 povređenih: Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Nakon 51 mrtvog i više od 1300 povređenih: Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Večernje novosti pre 20 minuta
Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

NIN pre 1 sat
Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Politika pre 2 sata
Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Telegraf pre 2 sata
Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

RTV pre 2 sata
Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Predsednik Nepala raspustio parlament i pozvao na izbore u martu

Sputnik pre 2 sata
Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudRojtersNepalPredstavnički domIzbori

Svet, najnovije vesti »

Farmaceutske kompanije pod pritiskom - SAD povezuju vakcinu protiv koronavirusa sa smrću dece

Farmaceutske kompanije pod pritiskom - SAD povezuju vakcinu protiv koronavirusa sa smrću dece

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Euronews pre 0 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

BBC News pre 10 minuta
Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo…

Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo iskustvo"

Blic pre 15 minuta
Zašto se mentalno oboleli često zaljubljuju jedni u druge?

Zašto se mentalno oboleli često zaljubljuju jedni u druge?

Dojče vele pre 20 minuta