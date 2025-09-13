Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj, sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije zadobilo je ugriz za koji se sumnja da potiče od vuka, dok je sa porodicom letovalo na Halkidikiju, u mestu Neos Marmaras.

Kako prenose grčki mediji, dete je odmah zbrinuto u bolnici u Poligirosu i van je životne opasnosti. Istraga je u toku, a očekuju se rezultati DNK analize kako bi se potvrdilo da je životinja zaista vuk. Incident se dogodio u turističkom mestu Neos Marmaras na Halkidikiju, gde je petogodišnje dete iz Srbije boravilo na odmoru sa porodicom.