Zaposleni u Zavodu: Iz Ministarstva kulture pokušali neovlašćeno da pristupe serverima zbog Generalštaba

Beta pre 49 minuta

Zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture saopštili su da je i danas u tu instituciju došlo nekoliko ljudi na čelu sa jednim od državnih sekretara iz Ministarstva kulture.

To se dogodilo i juče kada su pokušali neovlašćeno da pristupe serverima, a sve, kako je saopšteno, da bi iz centralnog registra zaštićenih kulturnih dobara izbrisali zgrade Generalštaba.

Konzervator Desimir Tanović rekao je za Insajder TV da se jedan državni sekretar ponovo danas pojavio u Zavodu.

Redakcija te televizije je na svom sajtu navela da je uputila pitanja Ministarstvu kulture, "ali odgovori još nisu stigli".

"Ja nisam u Republičkom zavodu trenutno fizički, na terenu sam, ono što saznajem jeste da se državni sekretar ponovo danas pojavio. Mi zaposleni u Republičkom zavodu smo šokirani svim dešavanjima", naveo je Tanović.

On je kazao da je juče oko 14.00 u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture došao državni sekretar iz Ministarstva kulture sa dva saradnika.

Preneo je da su oni tražili od zaposlenih u pisarnici da sednu na njihova radna mesta i da pristupe e-pisarnici.

"Pustili su ih da sednu, oni su seli za kompjuter i pokušali da pristupe e-pisarnici, mislim da nisu uspeli i onda su pitali zaposlene gde se nalazi server sala. Sledeće što znamo jeste da ih je v.d. direktor odveo u server salu, ključ od sale stoji kod obezbeđenja Republičkog zavoda", naveo je.

Istakao je da je sporno "što server sali pristup imaju samo osobe koje se bave digitalizacijom", odnosno četvoro kolega koji su zaposleni u Republičkom zavodu.

"Nije postojala praksa u Republičkom zavodu da se pristupa server sali bez nadležnog lica iz firme koja nam održava server. Tako da su zapravo ta lica neovlašćeno pristupila serveru", ukazao je.

Istoričar Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger je naveo da službenici Ministarstva kulture "nisu mogli da pristupe bazama", tako da je, kako je kazao, Generalštab i dalje u centralnom registru.

"Ovo su postupci koje mi očekujemo, da će oni probati to na neki način da urade protivzakonito – kao što je ceo postupak, pa i da pristupe informacionim sistemom nepokretnih kulturnih dobara, mimo odredaba zakona koje postoje", kazao je.

Rekao je da Krivični zakon Srbije propisuje da se informacionim sistemima i podacima u njima ne sme neovlašćeno pristupati, da se ne sme neovlašćeno menjati i da su za to predviđene novčane i zatvorske kazne.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas na sednici Predlog autentičnog tumačenja leks specijalisa za Generalštab sa 140 glasova za, dok je protiv glasalo 30, od ukupno prisutnih 177 poslanika, od kojih njih sedam poslanika nije glasalo.

"Time je ugroženo još više od deset nepokretnih kulturnih dobara koji se nalaze na tom prostoru, za koje neće važiti mere tehničke zaštite koje izdaju zavodi, što znači praktično da će tu moći da se odvijaju neke radnje protivno integritetu samih tih nepokretnih kulturnih dobara", rekao je istoričar.

(Beta, 03.12.2025)