Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje dva moguća termina za prevremne izbore – u aprilu ili decembru sledeće godine, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar.

Vučić je na TV Informeru rekao da je svakom ko politički razmišlja i svima koji imaju „tri grama mozga“ jasno da postoje dva moguća termina za prevremne izbori, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar. „Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene“. kazao je Vučić. Upitan o tome ko su mu protivnici, Vučić je naveo da se ne bori protiv nepozantog