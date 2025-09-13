Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Vučić se pridružio skupu na Banjici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras na Banjici mirnoj šetnji građana koji se protive blokadama.

Građani su počeli da se okupljaju na Banjici nešto pre 18 časova, a kako su rekli, žele da poruče da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje, dok oni samo žele normalan život, da se slobodno kreću, rade i uče. Od 18.30 predviđene su i mirne šetnje protiv blokada, a neka od mesta u kojima će građani iskazati nezadovoljstvo desetomesečnim blokadama su Beograd, Niš, Novi Sad, Čačak, Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Sombor, Kula, Apatin, Odžaci, Bačka Palanka,