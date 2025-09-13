Drama u Surdulici – Radnički preokretom do velike pobede

Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca ostvarili su spektakularan trijumf na gostovanju u Surdulici, savladavši ekipu Radnika rezultatom 3:2, u meču 8. kola Super lige Srbije.

Domaći tim je odlično otvorio utakmicu i do poluvremena stekao ubedljivo vođstvo. Golovima Vukašina Bogdanovića u 26. minutu i Daglasa Ovusua u 33. minutu, Radnik je poveo sa 2:0 i činilo se da će Kragujevčani doživeti težak poraz. Ipak, ključni trenutak desio se u samom finišu prvog poluvremena kada je Sadik Abubakar iz domaće ekipe zbog oštrog starta dobio direktan crveni karton, ostavivši svoj tim sa igračem manje. U nastavku utakmice Radnički je krenuo na sve