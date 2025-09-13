Milica Gardašević bez finala u skoku udalj

Radio 021 pre 59 minuta  |  021.rs
Milica Gardašević bez finala u skoku udalj

Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je danas u kvalifikacijama zauzela 21. mesto. Gardašević je skočila 6,41 metar, 19 centimetara manje od Egipćanke Esre Ovis, koja je zauzela 12. mesto, poslednje koje je vodilo u finale. Najbolja u kvalifikacijama bila je Amerikanka Tara Dejvis-Vudhol sa skokom od 6,88 metara. Ranije danas, ni Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale u bacanju kugle.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Armin Sinančević bez plasmana u finale u bacanju kugle

Armin Sinančević bez plasmana u finale u bacanju kugle

Politika pre 24 minuta
Gardašević bez plasmana u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu

Gardašević bez plasmana u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
Milica Gardašević daleko od finala Svetskog prvenstva u skoku udalj!

Milica Gardašević daleko od finala Svetskog prvenstva u skoku udalj!

Sportske.net pre 1 sat
Bolan kraj za Milicu Gardašević, Srpkinja ostala bez finala Svetskog prvenstva

Bolan kraj za Milicu Gardašević, Srpkinja ostala bez finala Svetskog prvenstva

Nova pre 1 sat
Milica Gardašević bez finala u skoku udalj na SP

Milica Gardašević bez finala u skoku udalj na SP

Sportski žurnal pre 39 minuta
Ivana Španović prepustila zlato, Milica je nije nasledila: Pre dve godine smo slavili, sad ostali kratki

Ivana Španović prepustila zlato, Milica je nije nasledila: Pre dve godine smo slavili, sad ostali kratki

Mondo pre 1 sat
Razočarala: Milica Gardešvić skočila na SP ispod svog renomea

Razočarala: Milica Gardešvić skočila na SP ispod svog renomea

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoTokioArmin SinančevićTokijoMilica Gardašević

Sport, najnovije vesti »

Srbija opstala u Svetskoj I grupi Dejvis kupa!

Srbija opstala u Svetskoj I grupi Dejvis kupa!

Sport klub pre 19 minuta
Srbija "počistila" Tursku u Dejvis kupu, preokret braće Sabanov stavio tačku

Srbija "počistila" Tursku u Dejvis kupu, preokret braće Sabanov stavio tačku

RTS pre 19 minuta
Srbija opstala u elitnoj diviziji Dejvis kupa, braća Sabanov za slavlje u Nišu!

Srbija opstala u elitnoj diviziji Dejvis kupa, braća Sabanov za slavlje u Nišu!

Sportske.net pre 13 minuta
Nemac predlaže da odvedu Bongu iz partizana: Isak zaslužuje da igra u NBA!

Nemac predlaže da odvedu Bongu iz partizana: Isak zaslužuje da igra u NBA!

Hot sport pre 14 minuta
Jokiću stigla još jedna zamena

Jokiću stigla još jedna zamena

Sputnik pre 18 minuta