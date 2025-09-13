Milica Gardašević bez finala u skoku udalj

Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je danas u kvalifikacijama zauzela 21. mesto. Gardašević je skočila 6,41 metar, 19 centimetara manje od Egipćanke Esre Ovis, koja je zauzela 12. mesto, poslednje koje je vodilo u finale. Najbolja u kvalifikacijama bila je Amerikanka Tara Dejvis-Vudhol sa skokom od 6,88 metara. Ranije danas, ni Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale u bacanju kugle.