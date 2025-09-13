Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju; Elek: Glas za SL je glas za opstanak srpskog naroda

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju; Elek: Glas za SL je glas za opstanak srpskog naroda

KOSOVSKA MITROVICA - Kampanju za lokalne izbore na KiM koje 12. oktobra organizuje Priština, Srpska lista (SL) počela je u ponoć na šetalištu u severnom delu Kosovske Mitrovice, a predsednik Srpske liste Zlatan Elek istakao je da je došlo vreme da budu smenjeni nelegalni i nelegitimni gradonačelnici na severu, ali i da se zadrži svih šest opština južno od Ibra.

Elek je u obraćanju okupljenim građanima rekao da je glas za Srpsku listu glas za budućnost i očuvanje srpskog naroda na KiM i dodao da veruje da samo jedinstvom može biti sačuvano svih šest opština južno od Ibra i vraćene četiri opštine na severu KiM. "Iza nas su duge i teške tri godine, teške i preteške, posebno za nas na severu Kosova i svi smo jedva čekali da dođe ovaj dan, dan koji u stvari znači početak smene nelegalnih, lažnih i nelegitimnih Kurtijevih
Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaPrištinaIzboriSrpska listaZlatan Elek

