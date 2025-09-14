Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu

Beta pre 1 sat

Svečanost povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana u ponedeljak, 15. septembra u Gadžinom Hanu.

Svečanost će početi u 12 časova na Trgu Dragutina Matića u tom mestu, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj od 2020. godine.

Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava Proboj solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja tog praznika, u Beogradu će u subotu, 20. septembra, biti organizovana vojna parada "Snaga jedinstva".

(Beta, 14.09.2025)

