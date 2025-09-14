Zastave Srbije i Republike Srpske širom zemlje: Evo kako RS obeležava Dan srpskog jedinstva

TRGOVI, ulice, zgrade institucija i značajnije raskrsnice širom Srpske ukrašene su trobojkama Republike Srpske i Srbije, koje svetle na LED displejima povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava sutra.

Foto: Printskrin U Banjaluci su u znaku srpskih zastava Gospodska ulica, Trg Krajine, istočni i zapadni tranzit i mnoga druga mesta,a na mnogim lokacijama nalaze se i LED displeji, prenosi RTRS. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Doboju je objavljen LED displej, dok su ulice Trebinja okićene zastavama Republike Srpske i Srbije. U Srbiji, kao i u Republici Srpskoj sutra se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u