Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas građane da u ponedeljak, 15. septembra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima. "Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu koji ga prihvata kao svoj.

Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra", rekao je Dodik na manifestaciji Krajiška Guča i kotlićijada u banjalučkom naselju Česma, prenosi RTRS. Dodik je naveo da je to jedinstveni državni praznik Republike Srpske i Srbije i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda. Rekao je da Republika Srpska, sa svim svojim
