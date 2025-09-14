Važno jedinstvo naroda: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (video)

PREDSEDNIK Milorad Dodik pozvao je građane da sutra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.

Foto: Printskrin/ilustracija - Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra - rekao je Dodik. Dodik je naveo da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda. (RTRS)