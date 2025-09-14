Važno jedinstvo naroda: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (video)

Večernje novosti pre 12 minuta
Važno jedinstvo naroda: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (video)

PREDSEDNIK Milorad Dodik pozvao je građane da sutra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.

Foto: Printskrin/ilustracija - Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra - rekao je Dodik. Dodik je naveo da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda. (RTRS)
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Euronews pre 12 minuta
„Ponosno istaknite srpske trobojke“: Dodik o obeležavanju Dana srpskog jedinstva

„Ponosno istaknite srpske trobojke“: Dodik o obeležavanju Dana srpskog jedinstva

Sputnik pre 1 sat
Izložba u niškom Istorijskom arhivu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave

Izložba u niškom Istorijskom arhivu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave

Južne vesti pre 2 sata
Grad Niš obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Grad Niš obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Niške vesti pre 2 sata
Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu

Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu

Beta pre 4 sati
Gde se obeležava Dan srpskog jedinstva?

Gde se obeležava Dan srpskog jedinstva?

Danas pre 4 sati
Proslava Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu

Proslava Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

"Ubila si moje dete i nisi mu pružila pomoć" Majka preminulog dečaka iz Konjica optužila doktorku za njegovu smrt, oglasila se…

"Ubila si moje dete i nisi mu pružila pomoć" Majka preminulog dečaka iz Konjica optužila doktorku za njegovu smrt, oglasila se i doktorka! "Dobila sam uputstvo"

Kurir pre 27 minuta
Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima

Euronews pre 12 minuta
Važno jedinstvo naroda: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (video)

Važno jedinstvo naroda: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (video)

Večernje novosti pre 12 minuta
„Ponosno istaknite srpske trobojke“: Dodik o obeležavanju Dana srpskog jedinstva

„Ponosno istaknite srpske trobojke“: Dodik o obeležavanju Dana srpskog jedinstva

Sputnik pre 1 sat
Tuča u vozu, hrvatica (45) i nemac (43) u klinču: Udarali jedno drugo, on joj oštetio odeću! Nastao je haos!

Tuča u vozu, hrvatica (45) i nemac (43) u klinču: Udarali jedno drugo, on joj oštetio odeću! Nastao je haos!

Kurir pre 1 sat