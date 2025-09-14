Zastave na domovima! Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu trobojke: Srbija i RS slave Dan srpskog jedinstva

Blic pre 4 sati
Zastave na domovima! Dodik pozvao građane da sutra ponosno istaknu trobojke: Srbija i RS slave Dan srpskog jedinstva

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas građane da u ponedeljak, 15. septembra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svojim domovima.

"Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra", rekao je Dodik na manifestaciji Krajiška Guča i kotlićijada u banjalučkom naselju Česma, prenosi RTRS. Dodik je naveo da je to jedinstveni državni praznik Republike Srpske i Srbije i kao takav
