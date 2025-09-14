Drama u blizini Srbije! Balkanska zemlja digla borbene avione, građani upozoreni: "Uleteo je"

Blic pre 8 sati
Rumunija je podigla borbene avione kada je ruski dron narušio vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Pretnja napadima dronova takođe je podstakla Poljsku da rasporedi poljske i savezničke avione i zatvori aerodrom u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru uz podršku aviona svojih saveznika iz NATO-a. U subotu je podignuto dva borbena aviona F-16 i upozoreni su građani u jugoistočnom okrugu Tulča, blizu Dunava i ukrajinske granice, da se sklone, saopštilo je ministarstvo odbrane. Dron je prešao oko 10 km unutar
