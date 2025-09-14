Drama u komšiluku, podignuti borbeni avioni! Strahuju od ruskih dronova, građani upozoreni da se sklone

Pretnja napadima dronova takođe je podstakla Poljsku da rasporedi poljske i savezničke avione i zatvori aerodrom u istočnom gradu Lublinu

Rumunija je podigla borbene avione kada je ruski dron narušio vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Pretnja napadima dronova takođe je podstakla Poljsku da rasporedi poljske i savezničke avione i zatvori aerodrom u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru uz podršku aviona svojih saveznika iz NATO-a. Rumunija je