"Opasan razvoj događaja": Rubio: Za sada nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove u Poljsku, veoma eskalatorni potez

Blic pre 14 minuta
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor neprihvatljiv, ali i da nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove ka poljskoj teritoriji.

- Mislimo da je to neprihvatljiv, nesrećan i opasan razvoj događaja. Nema sumnje, dronovi su namerno lansirani. Pitanje je da li su dronovi bili usmereni ka Poljskoj - rekao je Rubio pre polaska na turneju po Izraelu i Ujedinjenom Kraljevstvu. On je rekao da, ukoliko je Rusija namerno poslala dronove u Poljsku, to bio ''veoma eskalatorni potez", ali je dodao da SAD žele da znaju sve činjenice i konsultuju se sa partnerima pre nego što donesu bilo kakve odluke,
"Opasan razvoj događaja": Rubio: Za sada nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove u Poljsku, veoma eskalatorni potez

