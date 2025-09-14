Bukurešt tvrdi da je dron uleteo u Rumuniju tokom ruskih udara na Ukrajinu

Danas pre 2 sata  |  Beta/AFP
Bukurešt tvrdi da je dron uleteo u Rumuniju tokom ruskih udara na Ukrajinu

Rumunija je danas saopštila da je dron povredio rumunski vazdušni prostor tokom ruskog napada na infrastrukturu u susednoj Ukrajini, nekoliko dana nakon što je Poljska osudila ulazak ruskih bespilotnih letelica na poljsku teritoriju.

Rumunska vojska je poslala dva borbena aviona F-16 da prate situaciju u vezi sa bombardovanjem ukrajinske teritorije. Oni su otkrili dron u vazdušnom prostoru Rumunije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Letelica je praćena dok nije nestala sa radara. „Dron nije leteo iznad naseljenih područja i nije predstavljao neposrednu pretnju po stanovništvo u Rumuniji, koja je kao i Poljska članica NATO“, saopštilo je Ministarstvo.
