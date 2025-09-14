I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

Kurir pre 3 minuta
I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović je potvrdio da su male šanse da Svetislav Pešić ostane selektor nakon 30. septembra, a govorio je i o navodnim problemima unutar tima.

Ali, prvi čovek KSS je otkrio da postoji realna opcija da i on ode sa pozicije godinu dana nakon dolaska na istu. - Naravno da razmišljam, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore. Nije samo da sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću. Ok, sport je takav, imate rezultat, najbolje su
Nebojša ČovićKošarkaSvetislav PešićEurobasketKSSKosarkaska reprezentacija srbije

