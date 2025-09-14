Čović razmišlja o povlačenju sa mesta predsednika Saveza? VIDEO

B92 pre 3 sata
Čović razmišlja o povlačenju sa mesta predsednika Saveza? VIDEO

Bura u srpskoj košarci ne stišava se nakon što je Srbija ispala u osmini finala Evrobasketa. Svetislav Pešić će otići sa klupe reprezentacije, a i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otvorio je mogućnost da napusti svoju funkciju.

U razgovoru za TV Prva, Čović je priznao da mu nije lako da nastavi posao posle svega što se dogodilo u proteklom periodu. "Naravno da razmišljam o tome, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore... Nije samo sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću", rekao je Čović. Predsednik KSS
