Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Tokom jutrošnjeg gostovanja na TV Prva, predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović nije odbacio mogućnost da se povuče sa te funkcije posle neuspeha našeg nacionalnog tima na Evrobasketu u Rigi. ''Naravno da razmišljam o tome, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli.

A uložili smo sve, energiju, napore... Nije samo sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću'', konstatovao je Čović. Usput je podsetio i na razočaranje koje su nam fudbaleri nedavno priredili. ''Okej, sport je takav, imate rezultat, najbolje su namere bile. Ljudi su se maksimalno trudili. Šta da kažu fudbaleri? Negde treba da budemo realni. Naši
