Šta se sve desilo sa našom reprezentacijom nakon odlaska svetislava pešića: Nije bilo dobro posle oproštaja od Karija...

Svetislav Pešić napušta klupu Košarkaške reprezentacije Srbije! Nakon srebra na Mundobasketu u Manili 2023. godine i bronze u Parizu na Olimpijskim igrama, Pešić je doživeo brodolom sa Srbijom na Eurobasketu ove godine, porazom u osmini finala od selekcije Finske.

Nakon neuspeha, iako je Srbija bila prvi favorit za medalju na Eurobasketu, predsednik KSS Nebojša Čović, potvrdio je da Pešić napušta mesto selektora naše reprezentacije: - Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali - rekao je Čović gostujući u "Jutarnjem programu" "TV Prva". Pešić je u prvom