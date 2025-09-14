"Imao sam ideju, Amerikanci nisu dali": Čović otkrio šta je najviše poremetilo Srbiju

Mondo pre 8 sati  |  Jelena Bijeljić
"Imao sam ideju, Amerikanci nisu dali": Čović otkrio šta je najviše poremetilo Srbiju

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je debakl na Eurobasketu, sa čime domaća javnost još uvek ne može da se pomiri.

Povreda Bogdana Bogdanovića je potpuno poremetila koncepciju i atmosferu u svlačionici "orlova", ostali smo bez ključnog igrača i lidera, a onda smo naleteli na daleko motivisanijeg rivala i dozvolili Fincima da režiraju senzaciju. Kapiten se oprostio od saigrača rečima: "Vidimo se u finalu", ali se nažalost to nije obistinilo. Prvi čovek srpske košarke Nebojša Čović se još jednom osvrnuo na dešavanja u taboru "orlova" i po prvi put otkrio da je njegov plan bio da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Šta se sve desilo sa našom reprezentacijom nakon odlaska svetislava pešića: Nije bilo dobro posle oproštaja od Karija...

Šta se sve desilo sa našom reprezentacijom nakon odlaska svetislava pešića: Nije bilo dobro posle oproštaja od Karija...

Kurir pre 5 sati
Čović razmišlja o povlačenju sa mesta predsednika Saveza? VIDEO

Čović razmišlja o povlačenju sa mesta predsednika Saveza? VIDEO

B92 pre 5 sati
Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sportske.net pre 6 sati
Naravno da mislim o napuštanju mesta predsednika: Čović jasan nakon neuspeha u Rigi!

Naravno da mislim o napuštanju mesta predsednika: Čović jasan nakon neuspeha u Rigi!

Hot sport pre 6 sati
Nebojša Čović razmišlja da napusti mesto predsednika Saveza: "Šta će mi to..."

Nebojša Čović razmišlja da napusti mesto predsednika Saveza: "Šta će mi to..."

Telegraf pre 7 sati
Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije? "Uvek sam imao odgovornost i rezultat"

Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije? "Uvek sam imao odgovornost i rezultat"

Mondo pre 8 sati
I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićKošarkaEurobasket

Sport, najnovije vesti »

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Danas pre 1 minut
Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Danas pre 46 minuta
Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vanger srušili Tursku u Rigi

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vanger srušili Tursku u Rigi

Danas pre 36 minuta
Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Danas pre 2 sata
Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Danas pre 1 sat