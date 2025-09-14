Janjuš otkrio za koliko para je ušao u "eliti" Zavrteće vam se u glavi od cifre: Otkrio najpoverljivije detalje ugovora!

Učesnik " Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi. Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi. - Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš. Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća. - Nisu mi za džabe dali 400.000 evra. Kurir.rs Uroš Stanić ulazi u Elitu: