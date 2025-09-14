Nemačka i Turska u finalu Evrobasketa 2025, Grčka i Finska za bronzu

Naslovi.ai pre 16 minuta

Evropsko prvenstvo u košarci završava se u Rigi, gde se za zlato bore neporažene Nemačka i Turska, a za bronzu Grčka i Finska.

Evrobasket 2025 se završava u Rigi gde će u nedelju biti odigrani poslednji mečevi: u 16 časova za bronzu se sastaju Grčka i Finska, dok je finale zakazano za 20 časova između Nemačke i Turske, obe ekipe sa maksimalnim učinkom. Danas Kurir RTS

Nemačka, aktuelni svetski šampion, teži drugoj evropskoj tituli, prvoj od 1993. godine, dok Turska ima priliku da osvoji svoj prvi evropski šampionski pehar nakon finala 2001. godine. Obe selekcije su do finala stigle bez poraza. Večernje novosti Dnevnik Euronews B92

Utakmica za bronzu donosi priliku Finskoj da osvoji prvu medalju u istoriji, dok Grčka traži svoju šestu bronzu na EP. Meč će suditi Horhe Vaskez, Antonio Konde i Hulio Anaja. Finska je predvođena Laurijem Markanenom, dok Grčku predvodi Janis Adetokumbo. Tokom utakmice Grčka je imala prednost, ali su Finci napravili seriju i smanjili razliku. Grčka je na kraju slavila 69:56. Nova BBC News Nova Kurir Sport klub

U Turskoj vlada velika euforija zbog plasmana u finale, a trener Ergin Ataman je pozvao avio kompanije da uvedu vanredne letove za Rigu kako bi navijači mogli da prate istorijski meč. Mondo

Srbija je rano ispala, eliminisana u osmini finala od Finske, što je izazvalo šok i razočarenje među srpskim navijačima u Rigi. Mondo

Trener Turske Ergin Ataman, jedan od najtrofejnijih trenera Evrope sa tri Evrolige u poslednje četiri godine, ima priliku da postane deseti trener sa titulama klupskog i reprezentativnog prvaka Evrope osvojenim 2025. godine. B92 Kurir Nova Telegraf Nova

Veštačka inteligencija ChatGPT vidi Nemačku kao blagog favorita u finalu protiv Turske, ističući moćnu ekipu sa igračima poput Franca Vagnera. Telegraf Nova

Alan Ibrahimagić, pomoćni trener Nemačke, dobija posebnu pažnju zbog doprinosa uspehu svetskog šampiona. Nova