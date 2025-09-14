SNS Kragujevac: Nećemo dozvoliti da se nasilje normalizuje

Nakon još jednog vandalskog napada na stranačke prostorije, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu se braća javnosti u kojem oštro osuđuje ovaj čin i poziva na poštovanje zakona i institucija.

U ranim jutarnjim satima 14. septembra ponovo je izvršen brutalan i kukavički napad na prostorije Srpske napredne stranke u našem gradu. Nepoznati počinioci srušili su izlog i ostavili za sobom trag namernog vandalizma — još jedan dokaz da neko misli da može da ispoljava mržnju i da za to ne odgovara. Ovakvi postupci nisu „poruke“ — to su kriminalni činovi. Razbijeno staklo i polomljeni okviri nisu samo materijalna šteta: to je direktan udarac na institucije