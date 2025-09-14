Nevreme stiglo i do srca Srbije: Munja rascepila crnilo olujnog neba

Nevreme stiglo i do srca Srbije: Munja rascepila crnilo olujnog neba

Teško nevreme večeras je zahvatilo Kragujevac i okolinu.

Nebo nad gradom prekrili su crni oblaci, a trenutak kada je snažna munja rasvetlila tamu zabeležen je na fotografiji koju je objavila Instagram stranica "Kragujevčani". Kako se olujni sistem iz zapadne i severne Srbije širio ka centralnim delovima zemlje, Šumadija se našla na njegovom udaru. Snažni pljuskovi i grmljavina obeležili su veče, dok su građani iz svojih domova svedočili dramatičnim prizorima na nebu. Srbija je pod uticajem ciklona i hladnog fronta, koji
