Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu objavili su hemijsku analizu na ostacima čaura od suzavca pronaðenih u kampusu nakon 5. septembra.

Oni tvrde da je tom ptilikom policija na ovom mestu koristila CN gas, zbog čega traže hitnu istragu ko je za to odgovoran. Sa druge strane, MUP tvrdi da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno. CN gas, poznat i pod hemijskim imenom hloroacetofenon, spada u grupu suzavaca – hemijskih iritanata namenjenih kontroli mase. To je bezbojna ili beličasta materija koja se u upotrebi raspršuje u obliku aerosola ili dima, a