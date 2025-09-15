Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 35 minuta  |  Danas Online
Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu objavili su hemijsku analizu na ostacima čaura od suzavca pronaðenih u kampusu nakon 5. septembra.

Oni tvrde da je tom ptilikom policija na ovom mestu koristila CN gas, zbog čega traže hitnu istragu ko je za to odgovoran. Sa druge strane, MUP tvrdi da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno. CN gas, poznat i pod hemijskim imenom hloroacetofenon, spada u grupu suzavaca – hemijskih iritanata namenjenih kontroli mase. To je bezbojna ili beličasta materija koja se u upotrebi raspršuje u obliku aerosola ili dima, a
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Čime su nas trovali 5. septembra“: Studenti PMF objavili hemijsku analizu

„Čime su nas trovali 5. septembra“: Studenti PMF objavili hemijsku analizu

Danas pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMUP

Društvo, najnovije vesti »

Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Šta je CN gas, za koji studenti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 35 minuta
Ubistvo u Nišu kod naselja Beverli Hils, napadač se predao

Ubistvo u Nišu kod naselja Beverli Hils, napadač se predao

Danas pre 35 minuta
Nevreme pogodilo Beograd, pljuskovi i olujni vetar i u drugim delovima Srbije (VIDEO)

Nevreme pogodilo Beograd, pljuskovi i olujni vetar i u drugim delovima Srbije (VIDEO)

Danas pre 35 minuta
Danas saznaje: Direktor policije Dragan Vasiljević tajno boravi u Rigi

Danas saznaje: Direktor policije Dragan Vasiljević tajno boravi u Rigi

Danas pre 35 minuta
Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Završen protest u Novom Sadu „Slobodo, tu smo“: „Kampus je naš i ostaje slobodan“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 35 minuta