MUP se oglasio o upotrebi CN gasa 5. septembra u Novom Sadu

„Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije demantuje navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas.

Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno“, saopštio je MUP, a prenosi N1. „Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste