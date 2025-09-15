MUP se oglasio o upotrebi CN gasa 5. septembra u Novom Sadu

Danas pre 5 sati  |  N1
MUP se oglasio o upotrebi CN gasa 5. septembra u Novom Sadu

„Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije demantuje navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas.

Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno“, saopštio je MUP, a prenosi N1. „Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu…

"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu korišćen CN gas

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Novina na tržištu kapitala- AIF dobili zeleno svetlo za ulaganja u nekretnine

Novina na tržištu kapitala- AIF dobili zeleno svetlo za ulaganja u nekretnine

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Šta vuče deficit tekućeg računa Srbije – da li su nam rođaci iz Nemačke posustali

Šta vuče deficit tekućeg računa Srbije – da li su nam rođaci iz Nemačke posustali

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Bik ili bauk – da li je ograničavanje cena kirija u Srbiji dobra ideja

Bik ili bauk – da li je ograničavanje cena kirija u Srbiji dobra ideja

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Od ovog datuma tmurni oblaci nadviće se nad Srbijom! Evo šta nam vremenska prognoza najavljuje

Od ovog datuma tmurni oblaci nadviće se nad Srbijom! Evo šta nam vremenska prognoza najavljuje

Alo pre 8 minuta
Vernici danas obeležavaju Svetog mučenika Mamanta Veruje se da su njegove mošti iscelile bolesne

Vernici danas obeležavaju Svetog mučenika Mamanta Veruje se da su njegove mošti iscelile bolesne

Alo pre 8 minuta