MUP demantuje navode da je policija 5. septembra u Novom Sadu koristila CN gas

Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije je demantovalo navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas. – Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno – ističu.

Dodaju da su sredstva koja policija koristi strogo regulisana, zvanično odobrena i da "nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe". – Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava – napominju uz