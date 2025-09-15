Zloćudni suzavac CN: „Državni terorizam“ ili „laži blokadera“?

Fenacil hlorid je korišćen na ratištu u bivšoj Jugoslaviji i za njega se od tada nije čulo. Da li je sada bačen na studente i narod u Novom Sadu?

Kada je policija, sa najavom, jurnula na mahom mirne građane na protestu u Novom Sadu 5. septembra, ispaljene su do tada neviđene količine suzavca. Suze, bolne oči, gušenje, ljudi koji psuju policiju jer nikada nisu osetili takav suzavac – tako je scene opisala reporterka „Vremena“ koja će koji tren kasnije biti privedena, iako se legitimisala kao novinarka. „Kada sam se našla u grupi sateranih uz ogradu, spremna za hapšenje, glave prilepljene na zemlju, mogla sam