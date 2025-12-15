Dolovac i Stamenković podnose tužbe protiv poslanika Mrdića

Beta pre 1 sat

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac će putem punomoćnika podneti tužbu nadležnom sudu zbog povrede časti i ugleda usled iznošenja neistina od strane poslanika i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješe Mrdića, saopšteno je danas.

Ona je demantovala navode koji su objavljeni u medijima Informer i Kurir i zatražila da bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina, odnosno u drugoj narednoj dnevnoj emisiji od prispeća objave njen demanti.

Ti mediji su u svojim današnjim izdanjima objavili vest pod nazivom "Кako je Zagorka Dolovac zaštitila rođaka koji je brutalno ubio devojku" koje je Dolovac demantovala.

"U potpunosti su neistinite informacije koje su objavljene od strane navedenih informativnih medija, kao i drugih koji su informaciju preneli, u vezi bilo koje moje povezanosti sa slučajem koji navodi poslanik Mrdić, lice Borivoje Dolovac mi je potpuno nepoznato, isti nije moj ni bliži ni dalji rođak, te mi u potpunosti nije poznata bilo koja okolnost u vezi navedenog događaja koju Mrdić navodi u svojim tvrdnjama", navela je Dolovac, a prenelo tužilaštvo u saopštenju.

Mrdić je danas podneo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv tužiteljke Dolovac i njenih saradnika.

Tužilac Stamenković podnosi krivičnu prijavu protiv Mrdića

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković saopštio je danas da je narodni poslanik Uglješa Mrdić svojim poslednjim izjavama pokušao da utiče na njegov rad, a svojom tužbom da ga okleveta, zbog čega će i sam podneti tužbu protiv Mrdića.

Stamenković, koji je i javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva, naveo je da će protiv Mrdića u svojstvu tužioca podneti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, a da će ga preko punomoćnika tužiti za povredu ugleda i časti.

Stamenković je dodao i da su informacije koje je danas povodom Mrdićeve tužbe objavilo više tabloida "u potpunosti neistinite".

"Naime, u kontaktu sa ovlašćenim službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom bezbednosne pretnje po sigurnost Vrhovnog javnog tužioca (Zagorke Dolovac), ni u jednom momentu nisam tražio neosnovano lišenje slobode bilo koga, pa ni lica koje je predstavljalo bezbednosnu pretnju za Vrhovnog javnog tužioca, već sam nadležno službeno lice obavestio o događaju i potrebi preduzimanja radnji za neposrednu zaštitu Vrhovnog javnog tužioca, s obzirom da policijsko ili bilo kakvo drugo obezbeđenje nije bilo prisutno", naveo je Stamenković u zahtevu za objavljivanje odgovora upućenog medijima.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo je krivičnu prijavu protiv četvoro tužilaca, među kojima su i Stamenković i Dolovac.

Tužbu je podneo, tvrdi Mrdić, oni navodno neosnovano uhapsili i procesuirali čoveka koji je na kraju osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti Dolovac.

(Beta, 15.12.2025)