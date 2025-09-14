Zelenski ubeđen: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

NAJEFIKASNIJE sankcije sa najbržim dejstvom na Rusiju jesu udari na rusku naftnu industriju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP ''Udari na ruske terminale i skladišta nagde značajno su ograničile rusku naftnu industriju, što značajno ograničava njihvo rat'', rekao je Zelenski tokom redovnog video-obraćanja, javlja Ukrinform. Komentarišući napade ruskih dronova na naftnu rafineriju ''Kiriši'' u Lenjingradskoj ruskoj oblasti, Zelenski je rekao da je u srži rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine nafta i gas. Ranije danas ukrajinske jedinice izvele su napad na naftnu