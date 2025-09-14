Zelenski ubeđen: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

Večernje novosti pre 2 sata
Zelenski ubeđen: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

NAJEFIKASNIJE sankcije sa najbržim dejstvom na Rusiju jesu udari na rusku naftnu industriju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP ''Udari na ruske terminale i skladišta nagde značajno su ograničile rusku naftnu industriju, što značajno ograničava njihvo rat'', rekao je Zelenski tokom redovnog video-obraćanja, javlja Ukrinform. Komentarišući napade ruskih dronova na naftnu rafineriju ''Kiriši'' u Lenjingradskoj ruskoj oblasti, Zelenski je rekao da je u srži rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine nafta i gas. Ranije danas ukrajinske jedinice izvele su napad na naftnu
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Alo pre 1 sat
Zelenski: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja

Zelenski: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja

RTV pre 2 sata
Zelenski: Značajno smo oštetili najveću rusku naftnu luku

Zelenski: Značajno smo oštetili najveću rusku naftnu luku

Slobodna Evropa pre 1 sat
Goru druga najveća rafinerija u Rusiji! Odjekivale eksplozije, ljudi u panici: Ukrajina napala silovito!

Goru druga najveća rafinerija u Rusiji! Odjekivale eksplozije, ljudi u panici: Ukrajina napala silovito!

Blic pre 1 sat
Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

RTS pre 1 sat
"Postoji značajna šteta" Zelenski dobio loše vesti (video)

"Postoji značajna šteta" Zelenski dobio loše vesti (video)

Alo pre 2 sata
Zelenski: "Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja"

Zelenski: "Najefikasnije sankcije protiv Rusije su udari naftna postrojenja"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTanjugRusijanaftaRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Deset pokušaja terorističkih napada! Haos na lokalnim izborima u Rusiji: Na biračkim mestima korišćene bespilotne letelice

Deset pokušaja terorističkih napada! Haos na lokalnim izborima u Rusiji: Na biračkim mestima korišćene bespilotne letelice

Blic pre 32 minuta
Lokalni izbori: Projekcije: Pobeda Mercove CDU u Severnoj Rajni-Vestfaliji, porasla podrška AfD-u

Lokalni izbori: Projekcije: Pobeda Mercove CDU u Severnoj Rajni-Vestfaliji, porasla podrška AfD-u

Blic pre 32 minuta
Zašto Putin neće okončati svoj rat protiv Zapada? Obećao je ovoj grupi da će uništiti NATO

Zašto Putin neće okončati svoj rat protiv Zapada? Obećao je ovoj grupi da će uništiti NATO

Danas pre 2 sata
U Turskoj desetine hiljada demonstranata za podršku opoziciji

U Turskoj desetine hiljada demonstranata za podršku opoziciji

Danas pre 2 sata
Amerika gori, haos se preliva i na Evropu! Okršaji već počeli, situacija u svakom trenutku može da bukne: "Moramo da ih…

Amerika gori, haos se preliva i na Evropu! Okršaji već počeli, situacija u svakom trenutku može da bukne: "Moramo da ih uništimo"

Blic pre 1 sat