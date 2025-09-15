Ministar prosvete: Policija prisutna u školama u kojima postoje određeni bezbednosni rizici

Beta pre 7 sati

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da mu se ne dopada da policija bude uključena u obrazovne stvari ali da je prisutna u pojedinim školama u Srbiji u kojima, po njegovim rečima, postoje određeni bezbednosni rizici.

On je za televiziju Pink rekao da je od 1.819 škola u Srbiji trenutno "do pet sa delimičnom obustavom nastave".

"Nećemo koristiti represiju ali s obzirom na konfliktni potencijal, imate prisustvo policije na nekim mestima. Ne dopada mi se da policija bude uključena u obrazovne stvari ali u pojedinim školama danas postoje određeni bezbednostri rizici", kazao je ministar.

Ocenio je da se ispitni rok na fakultetima u Srbiji odvija "manje-više" normalno a da su problemi, "ako postoje, isključivo političko-incidentne prirode".

"Najveći broj zgrada fakulteta u Srbiji je funkcionalan. Mislim da bi sve trebalo da budu funkcionalne. To je javni interes i moralni dug koji visokoškolske ustanove imaju prema studentima i njihovim roditeljima. Ta vrsta normalizacije je nešto što je neophodno kao i da fakulteti budu potpuno depolitizovani", kazao je Stanković.

On je rekao da zbog "zgusnutog" rasporeda ispita, studenti koji ne uspeju da polože imaju "male šanse da naprave korekciju znanja".

"To je sve cena dugotrajne obustave nastave", kazao je ministar.

Upitan da li komunicira sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, ministar je rekao da je s njim razgovarao "kao deo državne delegacije" ali i tokom "neformalnog kontakta" na prijemu povodom Dana Evrope u rezidenciji EU u Beogradu.

"Sasvim normalno smo komunicirali a na tim sastancima su uglavnom komunicirali on i (premijer Đuro) Macut. Ne znam šta bih polemisao s njim oko onoga što se podrazumeva a to je da 1. novembra počne školska godina. To Đokić jako dobro zna, on je rektor u drugom mandatu a pre je tri puta bio dekan", kazao je Stanković. 

(Beta, 15.09.2025)

Povezane vesti »

Dejan Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Dejan Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Pravda pre 6 sati
"Ako opet bude blokada, zaposleni neće dobiti plate" Ministar Dejan Vuk Stanković reagovao: Mi ćemo onda pokrenuti mehanizme…

"Ako opet bude blokada, zaposleni neće dobiti plate" Ministar Dejan Vuk Stanković reagovao: Mi ćemo onda pokrenuti mehanizme odgovornosti za tako nešto

Dnevnik pre 6 sati
Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Radio 021 pre 7 sati
Ministar prosvete: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Ministar prosvete: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Jugmedia pre 7 sati
Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

NIN pre 7 sati
Ministar prosvete: Policija prisutna u školama u kojima postoje određeni bezbednosni rizici

Ministar prosvete: Policija prisutna u školama u kojima postoje određeni bezbednosni rizici

Radio sto plus pre 6 sati
"Ako ponovo krenu da blokiraju, neće dobiti platu"! Ministar prosvete najavio: Biće pokrenuti mehanizmi

"Ako ponovo krenu da blokiraju, neće dobiti platu"! Ministar prosvete najavio: Biće pokrenuti mehanizmi

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

Politika, najnovije vesti »

„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

Danas pre 3 minuta
Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Danas pre 28 minuta
Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Danas pre 1 sat
Predsedavajuća OEBS: Sa zabinutošću smo pratili nedavne izveštaje o incidentima na protestima u Srbiji

Predsedavajuća OEBS: Sa zabinutošću smo pratili nedavne izveštaje o incidentima na protestima u Srbiji

N1 Info pre 52 minuta
Ministarstvo izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za narodne kuhinje

Ministarstvo izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za narodne kuhinje

N1 Info pre 7 minuta