Ministar prosvete: Policija prisutna u školama u kojima postoje određeni bezbednosni rizici

Beta pre 7 sati

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da mu se ne dopada da policija bude uključena u obrazovne stvari ali da je prisutna u pojedinim školama u Srbiji u kojima, po njegovim rečima, postoje određeni bezbednosni rizici.

On je za televiziju Pink rekao da je od 1.819 škola u Srbiji trenutno "do pet sa delimičnom obustavom nastave".

"Nećemo koristiti represiju ali s obzirom na konfliktni potencijal, imate prisustvo policije na nekim mestima. Ne dopada mi se da policija bude uključena u obrazovne stvari ali u pojedinim školama danas postoje određeni bezbednostri rizici", kazao je ministar.

Ocenio je da se ispitni rok na fakultetima u Srbiji odvija "manje-više" normalno a da su problemi, "ako postoje, isključivo političko-incidentne prirode".

"Najveći broj zgrada fakulteta u Srbiji je funkcionalan. Mislim da bi sve trebalo da budu funkcionalne. To je javni interes i moralni dug koji visokoškolske ustanove imaju prema studentima i njihovim roditeljima. Ta vrsta normalizacije je nešto što je neophodno kao i da fakulteti budu potpuno depolitizovani", kazao je Stanković.

On je rekao da zbog "zgusnutog" rasporeda ispita, studenti koji ne uspeju da polože imaju "male šanse da naprave korekciju znanja".

"To je sve cena dugotrajne obustave nastave", kazao je ministar.

Upitan da li komunicira sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, ministar je rekao da je s njim razgovarao "kao deo državne delegacije" ali i tokom "neformalnog kontakta" na prijemu povodom Dana Evrope u rezidenciji EU u Beogradu.

"Sasvim normalno smo komunicirali a na tim sastancima su uglavnom komunicirali on i (premijer Đuro) Macut. Ne znam šta bih polemisao s njim oko onoga što se podrazumeva a to je da 1. novembra počne školska godina. To Đokić jako dobro zna, on je rektor u drugom mandatu a pre je tri puta bio dekan", kazao je Stanković.

(Beta, 15.09.2025)