"Ako opet bude blokada, zaposleni neće dobiti plate" Ministar Dejan Vuk Stanković reagovao: Mi ćemo onda pokrenuti mehanizme odgovornosti za tako nešto

Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, rekao je danas da će tek biti štete na univerzitetima ukoliko od nove akademske godine ponovo počnu blokade i naveo da zaposleni u tom slučaju neće dobijati plate kao i da će biti pokrenuti mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti.

"Tek će šteta da bude ako krenu ponovo da blokiraju. A ako ponovo krenu da blokiraju, neće dobiti platu. To sigurno neće dobiti. A isto tako mi ćemo onda pokrenuti mehanizme odgovornosti za tako nešto", rekao je Dejan Vuk Stanković za TV Pink. Podsetio je da su već pokrenuti mehanizmi odgovornosti za neke od njih, navodeći da je razrešena dužnosti dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Sa druge strane, ministar prosvete je naveo da na fakultetima nema mnogo