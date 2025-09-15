Dejan Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Pravda pre 3 sata  |  NSPM
Dejan Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da mu se ne dopada da policija bude uključena u obrazovne stvari ali da je prisutna u pojedinim školama u Srbiji u kojima, po njegovim rečima, postoje određeni bezbednosni rizici.

On je za televiziju Pink rekao da je od 1.819 škola u Srbiji trenutno „do pet sa delimičnom obustavom nastave“. „Nećemo koristiti represiju ali s obzirom na konfliktni potencijal, imate prisustvo policije na nekim mestima. Ne dopada mi se da policija bude uključena u obrazovne stvari ali u pojedinim školama danas postoje određeni bezbednostri rizici“, kazao je ministar. Ocenio je da se ispitni rok na fakultetima u Srbiji odvija „manje-više“ normalno a da su
