Ministar prosvete: Policija prisutna u školama u kojima postoje određeni bezbednosni rizici

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da mu se ne dopada da policija bude uključena u obrazovne stvari ali da je prisutna u pojedinim školama u Srbiji u kojima, po njegovim rečima, postoje određeni bezbednosni rizici.

On je za televiziju Pink rekao da je od 1.819 škola u Srbiji trenutno “do pet sa delimičnom obustavom nastave”. “Nećemo koristiti represiju ali s obzirom na konfliktni potencijal, imate prisustvo policije na nekim mestima. Ne dopada mi se da policija bude uključena u obrazovne stvari ali u pojedinim školama danas postoje određeni bezbednostri rizici”, kazao je ministar. Ocenio je da se ispitni rok na fakultetima u Srbiji odvija “manje-više” normalno a da su