Ubistvo u Nišu, napadač se predao

Beta pre 1 sat

U Nišu je večeras oko 18 časova vatrenim oružjem ubijen jedan čovek na javnom mestu, kod naselja Beverli Hils, opština Pantelej, potvrđeno je agenciji Beta.

Čovek koji ga je usmrtio se kasnije predao, a policija se za sada nije zvanično oglasila o ovom događaju, javlja Nova.rs.

Mediji su prethodno objavili da mlađi muškarac ubijen sa dva hica posle rasprave s napadačem koji je pobegao trčeći.

Po nezvaničnim informacijama ubijeni mladić je imao 27 godina.

(Beta, 15.09.2025)

