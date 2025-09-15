Vučić iz Japana čestitao građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je započeo višednevnu posetu Japanu, čestitao je 15. septembra građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave, pozivajući na jedinstvo.

"Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku. Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno. Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je prethodno novinarima u Osaki rekao da će Dan jedinstva, slobode i srpske zastave obeležiti "na veoma svečan način" - u glavnom paviljonu Svetske izložbe "Ekspo Osaka 2025".

Naveo je da će se 15. septembra sastati sa japanskim carem Naruhitom i dodao da će "verovatno najznačajniji razgovor" tokom posete imati sa premijerom Japana Šigeruom Išibom.

U Srbiji i Republici Srpskoj 15. septembra se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Vučić: Srpski paviljon na Svetskoj izložbi u Osaki posetilo do sada 880.000 ljudi

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da je srpski paviljon na Svetskoj izložbi "EXPO Osaka" do sada posetilo 880.000 ljudi, što je, kako je naveo, za oko 500.000 više nego što je očekivano, dodavši da bi do kraja izložbe moglo da bude i 1,1 milion posetilaca.

"Ukupan naš prostor je 840 metara kvadratnih, a mali restoran koji se tu nalazi svaki dan poseti 2.000 ljudi", kazao je Vučić novinarima u Osaki.

Rekao je i da je srpski štand na Svetskoj izložbi "jedan od najekonomičnijih i najlepše uređenih", a uradio ga je domaći arhitekta Jakša Nikodijević.

"Uložili smo ne malo u pavlijon za naše uslove, ali mnogo manje od svih drugih. Što se tiče odnosa cene i prostora paviljona, mi smo verovatno među onima koji su najmanje uložili", kazao je Vučić.

On je istakao da je u Osaki napravljena dobra prezentacija Srbije, kao najava onoga šta bi trebalo da se dogodi na Specijalizovanoj svetskoj izložbi "EXPO 2027" u Beogradu.

Vućić je naveo da je nastup Srbije u Osaki veliko islustvo za organizaciju izložbe u Beogradu, podsetivši da njeni organizatori sarađuju i sa timom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde je održana prethodna svetska izložba.

Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup, pobedićemo još ubedljivije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup", navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake.

"Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije(nego pre). Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno", rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima.

Povodom predstojeće Vojne parade u Beogradu, Vučić je rekao da će narod videti kako danas izgleda vojska, dok je vlast pre njega mogla da angažuje "samo klikere i praćke".

"Oni su vojsku studiozno uništili. Mi želimo da vojskom odvratimo potencijalne agresore", rekao je Vučić o paradi najavljenoj za subotu, 20. septebar.