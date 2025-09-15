Hitna pomoć nije stala: Teška noć u Beogradu, 10 povređenih u saobraćajnim nezgodama

U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je deset osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Među pacijentima koji su prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove, iz Hitne pomoći su izdvojili tri osobe koje su lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u 20.37 sati na auto-putu kod Bubanj potoka. Hitna pomoć je tokom noći imala 110 intervencija, od kojih je 24 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični i kardiološki bolesnici, kao i astmatičari. (Tanjug)
