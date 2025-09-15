Kraj miholjskog leta u Srbiji: Evo kada nam stiže nova tura pljuskova s grmljavinom i vetrom olujne jačine

Blic pre 4 sati
Kraj miholjskog leta u Srbiji: Evo kada nam stiže nova tura pljuskova s grmljavinom i vetrom olujne jačine

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sunčano vreme biće kratkog daha, jer nas već sutra uveče očekuje pogoršanje vremena praćeno kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, sa kratkotrajnim udarima olujne jačine.

U utorak rano ujutro po pojedinim kotlinama biće magla, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i plјuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša od
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ciklon tutnji ka Srbiji Očekuju nas hladna jutra, a biće i kiše s grmljavinom evo kada nam stiže promena vremena koja već…

Ciklon tutnji ka Srbiji Očekuju nas hladna jutra, a biće i kiše s grmljavinom evo kada nam stiže promena vremena koja već zahvata Evropu

Dnevnik pre 1 sat
Srbiju će pogoditi snažan ciklon: Olujno nevreme već zahvatilo Evropu, evo kada stiže kod nas

Srbiju će pogoditi snažan ciklon: Olujno nevreme već zahvatilo Evropu, evo kada stiže kod nas

Mondo pre 45 minuta
Stiže osveženje, ali biće još toplih dana

Stiže osveženje, ali biće još toplih dana

Ozon press pre 1 sat
Čubrilo od ovog datuma najavljuje zahlađenje, moguć čak i sneg? Nova prognoza meteorologa do kraja septembra

Čubrilo od ovog datuma najavljuje zahlađenje, moguć čak i sneg? Nova prognoza meteorologa do kraja septembra

Mondo pre 4 sati
Ciklon sa Atlantika juri prema Srbiji: Nevreme već zahvatilo ovaj deo Evrope, evo kada promena stiže i do nas

Ciklon sa Atlantika juri prema Srbiji: Nevreme već zahvatilo ovaj deo Evrope, evo kada promena stiže i do nas

Telegraf pre 4 sati
Prognoza za Vojvodinu: Do kraja meseca suvo i toplo, lepo i do sredine oktobra

Prognoza za Vojvodinu: Do kraja meseca suvo i toplo, lepo i do sredine oktobra

RTV pre 5 sati
Sutra u Novom Sadu mogući pljuskovi sa grmljavinom

Sutra u Novom Sadu mogući pljuskovi sa grmljavinom

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Protestni skupovi bez dozvole: Kakav je pravni pogled na to?

Protestni skupovi bez dozvole: Kakav je pravni pogled na to?

Danas pre 16 minuta
Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

Danas pre 16 minuta
Rubin: Stav SAD 1999. bio da Tači nema komandu i kontrolu nad OVK

Rubin: Stav SAD 1999. bio da Tači nema komandu i kontrolu nad OVK

Beta pre 11 minuta
„Oni se ponašaju kao da su u ratu, a ovo ponašanje je i u ratu zabranjeno“: Stručnjak otkrio nove detalje o bojnom otrovu…

„Oni se ponašaju kao da su u ratu, a ovo ponašanje je i u ratu zabranjeno“: Stručnjak otkrio nove detalje o bojnom otrovu kojim je policija gađala ljude u Novom Sadu

Nova pre 16 minuta
Stršljeni odgovorni za više smrtnih slučajeva nego zmije, čačanski lekar upozorava da brza reakcija može da spasi život

Stršljeni odgovorni za više smrtnih slučajeva nego zmije, čačanski lekar upozorava da brza reakcija može da spasi život

Morava info pre 21 minuta