Kraj miholjskog leta u Srbiji: Evo kada nam stiže nova tura pljuskova s grmljavinom i vetrom olujne jačine

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sunčano vreme biće kratkog daha, jer nas već sutra uveče očekuje pogoršanje vremena praćeno kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, sa kratkotrajnim udarima olujne jačine.

U utorak rano ujutro po pojedinim kotlinama biće magla, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i plјuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša od