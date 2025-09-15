Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda i čestitao građanima praznik.

"Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, Dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo našeg naroda. Jedinstvo našeg naroda kako u zemlji, tako u regionu, tako i svuda na planeti. Mi ćemo ovde danas u Japanu obeležiti nacionalni dan na veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Ito Jošimotom", rekao je Vučić novinarima. Kazao je