Zbog upada u vazdušni prostor NATO-a: Protestna nota ruskom ambasadoru u Londonu

Vlada Velike Britanije danas je saopštila da je pozvala na razgovor ambasadora Rusije u Londonu jer je ruska vojska povredila vazdušni prostor NATO-a.

Britansko ministarstvo spoljnih poslova je upade u poljski i rumunski vazdušni prostor ocenilo kao „neprihvatljive“ i pozvalo je ruskog ambasadora Andreja Kelina da mu uloži protest. U saopštenju Ministarstva navodi se da şu povrede bez presedana poljskog i NATO vazdušnog prostora ruskim dronima prošle nedelje, a usledio je još upad u rumunski vazdušni prostor u subotu, bilo potpuno neprihvatljivo. „Rusija treba da shvati da njena kontinuirana agresija samo jača