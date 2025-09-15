Ne znaju oni koji jurišaju da ruše svoj narod i državu! Moćna poruka lidera SNS Vučevića iz Gadžinog Hana: Ustanak se jedino može dići protiv stranog zavojevača! Srećan vam praznik, narode!

Na svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u Gadžinom Hanu, prisutnim zvanicama i građanima obratio se Miloš Vučević, kao izaslanik predsednika Republike Srbije.

Vučević je naglasio da su se u dugom trajanju onoga što se može nazvati ljudski rod uvek su se razlikovale dve grupe ljudi- oni koji hoće da stvore, sačuvaju i umnože, i oni koji hoće da polome i slome. -Te dve grupe su kontanta ljudskog roda i narodi i ljudi opredeljivali su se za jednu ili drugu opciju. Istorija nas uči da su pogrešni izbori dovodili do nestanka država i naroda. Ponekad logika haosa nadvlada jer je lakše zavesti ljude da mrze nego da vole. Opet