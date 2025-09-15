Partizanov igrač — MVP finala: Sve ovo je sudbina!

Isak Bonga, igrač Partizana i reprezentativac Nemačke proglašen je za MVP-a finala.

Posle sjajne partije u finalu, gde je ubacio 20 poena, Bonga je govorio za Meridian sport. – Ludo je. Ne znam kako da opišem, ali potpuno je ludo. Osećaj je divan. Istakao je da je sve ovo sudbina. – Ne znam. Kada veruješ u rad koji si uložio, kada veruješ u sebe, onda je suđeno da se ovakvi trenuci dogode. Sve ovo je suđeno. Čak i način na koji smo ovo dobili. Gubili smo, ali smo pokazali kakav karakter ima ovaj tim. A post shared by Sport Klub (@sport.klub) Bez
