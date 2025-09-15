Banke u Srbiji obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Banke u Srbiji obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara
Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, a kako je ranije objavila Narodna banka Srbije ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama. Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Morava info pre 4 sati
Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Stav.life pre 5 sati
Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Kurir pre 6 sati
Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

OK radio pre 6 sati
Od danas niže kamate za sve građane sa primanjima ispod 100.000 dinara

Od danas niže kamate za sve građane sa primanjima ispod 100.000 dinara

RTK pre 6 sati
"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim…

"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim, nižim kamatnim stopama

Kurir pre 6 sati
VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!

VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiKamateNarodna BankaGotovinski kreditiInternetNarodna Banka Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Nevena i Sveto od ruševine u srcu Trebinja napravili smeštaj iz snova

Nevena i Sveto od ruševine u srcu Trebinja napravili smeštaj iz snova

Kamatica pre 44 minuta
Papović o novoj uredbi o trgovačkim maržama: Reakcije, kontroverze i izazovi tržišnog nadzora

Papović o novoj uredbi o trgovačkim maržama: Reakcije, kontroverze i izazovi tržišnog nadzora

Euronews pre 14 minuta
Olakšice koje banke moraju da ponude klijentima ako ne mogu da otplaćuju kredit

Olakšice koje banke moraju da ponude klijentima ako ne mogu da otplaćuju kredit

Danas pre 5 minuta
U Hrvatskoj pronašli žicu u prehrambenom proizvodu iz Srbije

U Hrvatskoj pronašli žicu u prehrambenom proizvodu iz Srbije

N1 Info pre 39 minuta
Hrvatska: U njokama iz Srbije pronađena žica

Hrvatska: U njokama iz Srbije pronađena žica

Vreme pre 29 minuta