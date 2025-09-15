Poznat novi kurs evra Oglasila se Narodna banka Srbije!

Kurir pre 2 sata
Poznat novi kurs evra Oglasila se Narodna banka Srbije!

Zvanični srednji kurs danas je 117,1746 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1731 dinar za jedan evro. Dinar će danas prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. Kurir.rs
