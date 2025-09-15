Stiže razvedravanje: Pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom

Ovog ponedeljka vreme delimmično sunčano, padavine će biti slabe i lokalne.

Temperatura do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza danas povoljna. Jutro je u većem delu Srbije vedro, po kotlinama, dolinama na jugozapadu ima magle, koja loklano smanjeuje vidljivost. U nastavku dana vreme će biti pretežno sunčnao, tek ponegde sa slabom kišom, posebno u planiskim predelima. Vetar danas slab, promenljivog smera, odnosno pre podne severozapadni, posle podne u skretanju na južni. Danas maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. Vreme sutra