Leto se ipak vraća: U Srbiji se od ovog datuma očekuju 30+ temperature (GRAFIKON)

Septembar će, po svemu sudeći, biti vrlo promenljiv kad je u pitanju prognoza.

Republički hidrometeorološki zavod jutros je najavio da se danas pre podne u Srbiji očekuje mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama, dolinama reka i nizijama magla. Sredinom dana i posle podne u svim predelima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 23 do 27 °C. U utorak 16. spetembra pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka